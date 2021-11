Niu MQi GT EVO, lo scooter elettrico da oltre 100 km/h

Da quando è arrivato in Italia, Niu si sta imponendo sempre più come leader di vendite nel settore degli scooter elettrici. In occasione di Eicma 2021, l’azienda asiatica propone la versione più veloce e performante del proprio bestseller MQi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il nuovo MQi GT EVO è un modello completamente nuovo che affianca i bestseller NQi. Si tratta del primo scooter Niu a superare i 100 km/h, offrendo così un’esperienza di guida sempre più vicina agli scooter tradizionali. Anche il motore è il più potente mai proposto per uno scooter Niu: 5 kW (6,8 CV) abbinato a due batterie estraibili da 72 Volt e 26 aH. Lo 0-100 km/h viene coperto in meno 6 secondi, mentre l’autonomia stimata è di 85 km con un solo pieno di elettricità (con le due batterie) che si ricarica in meno di 4 ore. Non mancano alcune chicche come l’accensione keyless e un’app che permette di condividere lo scooter con un amico. Per gestire le informazioni c’è un nuovo display a colori.

Oltre al nuovo Niu MQi GT EVO, Niu aggiorna anche l’NQi GTS con un motore più potente, così da superare con disinvoltura gli 80 km/h mentre l’autonomia si attesta sui 70 km. Oltre a questo, anche il GTS si aggiorna con il nuovo display TFT a colori.

PREZZO

Il nuovo Niu MQi GT EVO sarà disponibile in quattro colorazioni (nero opaco, grigio opaco, arancione opaco e bianco opaco) e il prezzo è di 4.999 euro.

Pubblicato da Giorgio Sala, 23/11/2021