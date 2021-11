Moto Guzzi V85 TT Guardia d'Onore: ecco la moto dei Corazzieri

ZERO 1 Articoli

Moto Guzzi V85 TT Guardia d'Onore è la moto usata dai Corazzieri, da oggi disponibile per tutti: scopriamo la serie limitata

Moto Guzzi presenta a EICMA una speciale versione della V85 TT – qui tutte le novità del modello 2021 – denominata Guardia d'Onore: la moto utilizzata dal Reggimento Corazzieri diventa una limited edition in vendita al pubblico. Per la classic travel enduro una livrea speciale, prodotta in serie limitata e numerata, che celebra i custodi del Capo dello Stato e della Repubblica Italiana.

COM'È FATTA Come le V85 TT consegnate il 20 maggio scorso al Quirinale la V85 TT Guardia d'Onore è caratterizzata dalla tipica livrea nera con grafiche bianche che distingue le Moto Guzzi dei Corazzieri. I fregi bianchi percorrono il parafango anteriore proseguendo poi sul serbatoio e sui fianchetti laterali e sono ripresi anche sul parabrezza Touring maggiorato. Quest’ultimo fa parte dell’equipaggiamento di serie, così come il cavalletto centrale, le barre paramotore e i faretti supplementari a LED. A richiesta è disponibile la coppia di motovaligie laterali dedicate.

LIMITED EDITION La Moto Guzzi V85 TT Guardia d’Onore sarà prodotta in serie limitata di 1946 esemplari, numero che evoca il primo dei 75 anni di unione tra l’Aquila di Mandello e il Reggimento Corazzieri nonché un omaggio all’anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Ulteriore evidenza dell’esclusività di questa particolare versione la si ritrova sul riser del manubrio, dove è inciso il numero progressivo dell’esemplare, da 1 a 1946. Le speciali V85 TT, con livrea appositamente realizzata per l’occasione, richiamano cromaticamente le Moto Guzzi California 1400 già in dotazione ai Corazzieri.

IN REGALO A ogni acquirente di questa speciale versione della V85 TT verrà inoltre consegnato un prezioso cofanetto celebrativo, comprendente una brochure che racconta i modelli Moto Guzzi utilizzati dai Corazzieri e la cartella filatelica da collezione contenente l’annullo filatelico del francobollo emesso in occasione del Centenario Moto Guzzi.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/11/2021