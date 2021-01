CENTENARIO GUZZI 1921-2021, 100 anni in cui Moto Guzzi ha scritto la storia del motociclismo italiano, ecco perché il 2021 rappresenta un momento importante per la Casa dell’Aquila di Mandello. Non sorprende dunque che le novità non manchino e che abbiano tutte un certo “peso specifico”. Dopo aver visto la nuova V7 è tempo di trattare la V85TT, che non avrà certo il blasone della V7 ma dal suo arrivo sul mercato è già diventato un instant classic. La Classic Enduro di Moto Guzzi, che richiama alla mente l’immagine forte delle competizioni nei deserti, come la Parigi-Dakar, si rinnoverà nel 2021. Non una rivoluzione, sia chiaro, ma una serie di migliori suggerite direttamente dal mondo dei guzzisti.

MOTORE Il motore rimane il bicilindrico a V trasversale di 90° raffreddato ad aria, con distribuzione ad aste e bilancieri a due valvole per cilindro (quelle di aspirazione sono in titanio), orgoglio e tradizione dell’Aquila di Mandello. Niente cavalli extra, critica spesso mossa dai detrattori della V85TT, in compenso ora il motore è più ricco di coppia ai bassi e medi regimi grazie ad una legge di alzata delle camme della distribuzione ad aste e bilancieri ottimizzata, con un conseguente adeguamento dell’elettronica di controllo del motore.

ELETTRONICA Classic enduro sì, ma con tanta tecnologia. La V85TT fa un ulteriore balzo in avanti nell’elettronica grazie a due nuovi riding mode: Sport e Custom. Il primo è indicato per tirare fuori il meglio dal motore e liberare il traction control, il secondo permette di personalizzare tutti i parametri a proprio piacimento. I due nuovi setting si aggiungono agli esistenti Terra per il fuoristrada, Pioggia e Strada, il più turistico. Tutti i parametri sono gestibili tramite i blocchetti elettrici e la strumentazione TFT a colori. Tramite Moto Guzzi MIA, la piattaforma multimediale di Moto Guzzi presente come optional nel ricco catalogo di accessori dedicato, si può collegare lo smartphone al veicolo estendendo le funzioni della strumentazione.

GOMME TUBLESS Estetica e ciclistica rimangono sostanzialmente invariate, con due eccezioni: ci sono nuove grafiche (i colori rimangono gli stessi) e arrivano i cerchi a raggi predisposti per gli pneumatici tubless, una pecca della precedente versione di V85TT. Al momento non è ancora stato svelato il prezzo, nonostante gli aggiornamenti, però, non ci aspettiamo particolari impennate.