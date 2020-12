MOTO GUZZI V7 2021 Addio alla numerazione romana per la Guzzi V7. Perché? Semplice, la Moto Guzzi V7 2021 si evolve profondamente e taglia con il passato. A partire dal motore, stretto parente di quello che spinge la tutto terreno V85TT, ma non solo. Cambiano anche l’estetica, la meccanica e la dotazione tecnologica. Insomma, una (mezza) rivoluzione, disponibile per ora in due versioni.

MOTORE 850 La novità senza dubbio di maggior importanza è il passaggio al motore da 850 cc, comunque disposto in maniera trasversale con angolo di 90° tra i cilindri. Rispetto all’unità di 744 cc che spingeva le vecchie V7 III, c’è un naturale incremento di prestazioni – circa il 25% - come evidenzia la scheda tecnica: 65 CV a 6.800 giri/min e 73 Nm di coppia a 5.000 giri/min, contro i precedenti 52 CV e 60 Nm di coppia massima. L’aumento delle prestazioni ha reso necessario l’adeguamento della trasmissione cardanica, ora maggiorata. Con il passaggio alla normativa antinquinamento Euro 5 cambia leggermente anche la forma dei condotti di scarico

MODIFICHE ALLA CICLISTICA Con l’occasione i tecnici della Casa di Mandello del Lario hanno messo mano, seppur leggermente, anche al telaio della nuova V7, uno dei punti fermi da sempre. La nuova struttura ha dei rinforzi in acciaio nella zona del cannotto di sterzo. A tutto vantaggio del confort di guida, invece, i nuovi ammortizzatori posteriori dall’escursione maggiorata rispetto al modello precedente. Da non sottovalutare il passaggio alla ruota posteriore da 150/70, a tutto vantaggio della precisione di guida e della tenuta, senza comunque compromettere l’agilità tipica della V7.

NUOVO LOOK Pur rimanendo fedele agli stilemi che tutt’oggi ne fanno una delle moto più apprezzate in Italia, oltre alla vintage più venduta, la nuova Moto Guzzi V7 2021 si dà una rinfrescata al look. Nuovo il faro anteriore, finalmente a LED con l’aquila stilizzata che caratterizza il faro anteriore, ma ci sono anche nuovi fianchetti e parafanghi ridisegnati. Sul ponte di comando spicca la nuova strumentazione LCD, sempre dal design circolare, ma dal taglio decisamente più moderno. Per finire ci sono la sella ridisegnata ora su due livelli e nuove pedane passeggero.

VERSIONI In attesa di scoprire il prezzo e la scheda tecnica completa possiamo confermare che la nuova V7 2021 sarà disponibile in due versioni: Stone e Special. La prima è essenziale e caratterizzata da finiture nere e vernici opache, la Special, invece, ha dalla sua tante cromature e grafiche dedicate