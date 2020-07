TUTTOFARE Da quando è arrivata, la Moto Guzzi V85 TT ha aperto gli orizzonti alla casa di Mandello del Lario. Prima del suo arrivo, mai ci si immaginava una Guzzi affrontare una gara in fuoristrada e, soprattutto, capace di arrivare sul podio. E invece, sul palcoscenico dell’Alps Tourist Trophy 2020 in Piemonte, la V85 TT ha battuto moto ben più specialistiche e pensate esclusivamente per l’utilizzo in off-road.

ESORDIO COI FIOCCHI Franco Picco, ex pilota della Dakar degli anni ’80, è salito in sella a una Moto Guzzi V85 TT completamente di serie, adornata esclusivamente di qualche accessorio originale e delle gomme tassellate Anlas. Tolti i controlli di trazione e l’ABS per la guida in off-road, la V85 TT si è sempre mantenuta nel gruppo di testa, chiudendo terza nella gara del venerdì e seconda in quella del sabato. Grande soddisfazione sia per il pilota vicentino, sia per la Casa: l’unica moto in Top 10 con cerchio anteriore da 19” anzichè da 21''.