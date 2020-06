LA V85 ADVENTURE Dopo aver visto la Moto Guzzi V85 TT Travel, versione maggiormente votata al turismo, oggi ci buttiamo alla scoperta di una possibile versione adventure della crossover italiana. Stiamo parlando della V90 TTR creata dal designer Oberdan Bezzi: per ora solo un rendering, ma chissà che non possa essere d'ispirazione per la Casa di Mandello...

PER LA DAKAR Questa V90 TTR è stata pensata proprio per rispondere alle esigenze di quella fetta di appassionati che desidera una Guzzi dall'animo avventura: ecco quindi che la creatura di Bezzi vanta un motore più dotato in termini di cc e CV (dati a... immaginazione) e sospensioni dall'escursione maggiorata, con i cerchi da 21'' e 18'' abbinati a pneumatici tassellati. A chiudere il... cerchio da perfetta moto dakariana ci pensano i serbatoi maggiorati e il look, decisamente off-road, con la sella lunga e piatta, il cupolino stile rally e lo scarico alto come nelle moto specialistiche.

D'ISPIRAZIONE? A noi questa Moto Guzzi V90 TTR ricorda un po' la Yamaha Tenéré 700. Non ci dispiacerebbe vederla dal vivo, magari in versione concept, proprio ad Eicma. Chissà se Guzzi raccoglierà l'invito: sognare, d'altra parte, non costa nulla...