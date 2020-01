PRIMA L'INGHILTERRA I primi a cantare sono, come spesso accade, gli inglesi: da loro è arrivata l'indicazione ufficiale sul prezzo della Moto Guzzi V85 TT Travel, ossia l'allestimento dell'enduro di Mandello già pronto per gli amanti del mototurismo. Si parla di 11.999 sterline, ossia 14.100 euro, con inizio delle consegne a febbraio. Ma in Italia le cose non stanno esattamente così.

QUANTO COSTERÀ IN ITALIA Nemo propheta in patria, infatti nel Belpaese la Guzzi TT Travel arriverà a marzo e il listino non è ancora stato ufficializzato. Per ora, quindi, valgono le stime che vi avevamo già anticipato in video da EICMA 2019. Le dotazioni extra aggiungono qualcosa meno di 1.500 euro al listino della versione standard, per un prezzo finale attorno ai 13.000 euro.

PARABREZZA E VALIGIE La dotazione specifica dell'allestimento Travel comprende innanzitutto l'utile parabrezza Touring maggiorato e una coppia di valigie in materiale plastico con inserti in alluminio: 37 litri è la capacita di quella di destra, in grado di contere un casco integrale; 27,5 litri è invece la capienza della valigia di sinistra, il cui profilo deve adattarsi alla presenza dello scarico della moto.

GLI ACCESSORI DI SERIE La V85 TT Travel ha di serie anche manopole riscaldabili, faretti supplementari a LED e la piattaforma multimediale Guzzi MIA, che permette di collegare lo smartphone al veicolo: per visualizzare sul quadro strumenti digitale le istruzioni del navigatore, gestire le telefonate e la riproduzione musicale tramite i comandi della moto e un casco dotato di interfono wireless.

LA SCHEDA TECNICA Le caratteristiche tecniche di V85 TT non cambiano. Il motore bicilindrico da 853 cc, continua a erogare 80 CV e 80 Nm di coppia, mentre i cerchi a raggi, calzati da pneumatici Michelin Anakee Adventure, richiedono l'uso di pneumatici con camera d'aria. Circa 400 km è l'autonomia permessa dal serbatoio da 23 litri. Attendiamo la pubblicazione del listino ufficiale: stay tuned!