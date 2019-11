Autore:

La Redazione

GUZZI V85 TT TRAVEL IN VIDEO Sul palco di Eicma 2019 la Guzzi V85 TT Travel mette in mostra la sua -ricca- dotazione di serie. Comprende, infatti, il parabrezza Touring più alto e una coppia di motovaligie in materiale plastico e inserti in alluminio. Di serie anche il set di manopole riscaldabili, la coppia di faretti supplementari a LED e la piattaforma multimediale che permette di collegare lo smartphone al veicolo. Confermate, invece, in toto le caratteristiche tecniche di V85 TT. La nuova Moto Guzzi V85 TT Travel in video da Eicma 2019.