SYM A EICMA 2019 Il Salone di EICMA 2019 per Sym fa rima con Euro5. Della gamma rinnovata -nei motori e nell'estetica- in occasione del Salone meneghino fa parte il nuovo SYM Maxsym 400i E5, il nuovo symphony e il nuovo Fiddle. Sul palco di Eicma 2019 anche un concept sportivo, un prototipo elettrico e NH-X e NH-T in cilindrata 200, che arriveranno solo in Asia e America.

SYM MAXSYM È uno scooter tutto nuovo il SYM Maxsym 400i E5 che debutta a EICMA 2019: oltre al motore ora omologato Euro 5 anche il telaio è inedito e più leggero. Completano l'offerta i gruppi ottici a LED con luci automatiche di emergenza, il parabrezza regolabile senza bisogno di attrezzi e il sottosella, in grado di ospitare contemporaneamente un casco integrale e un jet.

SYMPHONY A prova delle normative antinquinamento Euro5 anche la gamma Symphony di Sym, che cambia anche nello stile. Il look del ruota alta è più pulito ed elegante e la carenatura frontale sfoggia luci full LED mentre abbandona la vistosa griglia. Le diverse cilindrate sfruttano tutte la stessa base tecnica: freni a disco, doppio ammortizzatore e cerchi da 16 pollici.

FIDDLE Proposta vintage a ruote basse della casa taiwanese, il Fiddle guadagna motori più ecologici e aggiornamenti nell’estetica. Oltre alla sella rivestita in pelle, nella nuova versione cambia anche il design dei fari, ora a LED. Invariata, invece, la ciclistica, con ruote da 12 pollici e impianto frenante composto da disco e tamburo.