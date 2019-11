Autore:

Redazione

SHARK AL SALONE DI MILANO A Eicma 2019 Shark, marchio francese leader nel mondo dei caschi per le moto, presenta il suo nuovo Evojet, pensato per coniugare la comodità di un casco adatto alla mobilità urbana con il massimo in termini di sicurezza. Ce ne parla nel dettaglio Davide Ioime, Direttore Commerciale Italia Shark Italia. Guarda il video.

IL CASCO EVOJET Il design di Evojet è moderno e minimale e la aerazione continua, ma la più grande innovazione di questo casco della linea Discovery è la mentoniera collegata alla visiera, che garantisce grande sicurezza sia a visiera aperta che chiusa, e il campo visivo di un casco jet abbinato alla sicurezza di un integrale. Anche il comfort è al top, garantito dalla fibra Aegis. Due ingressi d'aria e un estrattore garantiscono un utilizzo ottimale anche nei viaggi più impegnativi.

LE TAGLIE E I COLORI Il casco Shark Evojet è disponibile in cinque taglie (da XS a XL) e sette colorazioni differenti, comprese alcune combinazioni bicolore.