Autore:

Claudio Todeschini

ESPANDERE I PROPRI ORIZZONTI Al salone di Milano EICMA 2019 la casa svedese ha presentato, tra le novità che vedremo in commercio nei prossimi mesi, anche la concept Norden 901, personalissima e affascinante interpretazione di enduro da viaggio. Una moto che coniuga prestazioni di alto livello e grande versatilità, concepita per lasciare al pilota la massima libertà di movimento e di esplorazione, senza vincolarlo ai percorsi segnati sulle mappe geografiche, e senza costringerlo a rinunciare alle comodità che offre una moto moderna. Guarda il video live da EICMA 2019.

UNA MOTO DALLA DOPPIA ANIMA Leggera, caratterizzata da linee semplici e funzionali, come vuole l’approccio scandinavo alla progettazione, la Norden 901 è frutto degli anni di esperienza accumulati da Husqvarna nel mondo dei rally, incapsulato in forme moderne e accattivanti. La moto è adatta tanto all’offroad quanto all’utilizzo su strada, anche se il bicilindrico da 889,5 cc è progettato principalmente per un uso avventuroso. Da 21” la ruota anteriore, da 18” quella posteriore, WP le sospensioni.

FULL OPTIONAL Nelle immagini pubblicate da Husqvarna si notano anche diversi accessori da viaggio, che potrebbero far parte della dotazione standard della moto, oppure rientrare in una nuova linea di accessori dedicata proprio a chi vuole affrontare lunghi viaggi sulla sua due ruote.

QUANDO? QUANTO? Sono tante le domande destinate a rimanere per il momento senza risposta: Husqvarna non ha comunicato cifre o dati tecnici, specifiche di motore e altro, solo la cilindrata. Non sappiamo neppure se la moto uscirà mai dallo stadio di concept per entrare pienamente in produzione, e nel caso quando potrebbe arrivare nei concessionari italiani, e a che prezzo. Continuate a seguirci, vi terremo aggiornati.