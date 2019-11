Autore:

Danilo Chissalè

NUOVA MUSICA EICMA 2019 porta in dote nuovi motori più puliti, in linea con le normative antinquinamento Euro5, per la gamma Symphony di Sym. Le novità non si limitano ai motori, ci sono aggiornamenti nell’estetica e nella dotazione tecnologica. Ecco come cambiano rispetto a predecessori.

SCHEDA TECNICA Ad aver a cuore l’ambiente è tutta la gamma attualmente a listino, dal cinquantino al 150 cc, senza ovviamente dimenticare il best seller 125. Per tutti c’è l’iniezione elettronica e il raffreddamento ad aria e, cosa non da poco, alcun calo di prestazioni. Il 50 cc eroga 3cv, il 125 si conferma a 10 cc e il 150 a 12,3. Le diverse cilindrate sfruttano tutte la stessa base tecnica: freni a disco (controllati da CBS e ABS su 125 e 150), doppio ammortizzatore e cerchi da 16 pollici.

PIÙ ELEGANTE I nuovi Sym non cambiano solo sottopelle. A Taiwan hanno lavorato per rendere il look del ruota alta più pulito ed elegante. La carenatura frontale abbandona la vistosa griglia in luogo di un “baffo” cromato ed ora caratterizzata da luci full LED, alle sue spalle una nuova presa USB con ricarica rapida e un pratico gancio a scomparsa per le borse della spesa. Tutta nuova è anche la strumentazione che rimane di tipo misto analogico digitale. Confermato come accessorio di serie il bauletto da 33 litri in tinta con la carrozzeria.