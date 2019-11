Autore:

Giulia Fermani

KYMCO A EICMA 2019 Sarà presente anche Kymco all'abituale appuntamento milanese di Eicma. Al debutto X-Town CT 300 e Like 125.

X-TOWN CT 300 A EICMA 2019 Nuova pedana, completamente piatta, per il nuovo Kymco X-Town CT 300 a Eicma 2019. Il nuovo modello, che affianca la versione 125 già vista a Eicma 2018, ha dalla sua anche un sistema di illuminazione full led. Arriverà sul mercato dalla metà del 2020.

LIKE 125 A EICMA 2019 A Eicma 2019 debutta anche il Kymco Like 125. Il nuovo motore, che ora rispetta la normativa Euro5, è stato migliorato in termini di consumo ed emissioni. Segni particolarti? Nuovo design rettangolare del faro anteriore, nuova griglia nello scudo anteriore e protezione marmitta.