Autore:

Danilo Chissalè

FORESTA NERA Dalla soleggiata California arrivano fresche fresche le novità di Zero Motorcycles per la stagione 2020. Alcune novità saranno riservate al mercato interno, altre, come la DSR Black Forest, arriveranno anche nel Belpaese cercando di far breccia nel cuore degli scettici e soddisfare le richieste di evoluzione di chi nell’elettrico ci crede già da un po’.

LE MODIFICHE Per potenziare la categoria Dual Sport, in forte crescita, l’azienda ha reintrodotto la popolare moto DSR Black Forest Edition votata all’avventura, nella nuovissima versione globale per il 2020. L’intera gamma di modelli 2020 è stata rinnovata per colori, grafica, potenza e precisione dei sistemi operativi Cypher II e Cypher III. A completamento dei potenti sistemi operativi Cypher, ogni moto Zero 2020 dispone della Next Gen App aggiornata, che consente un facile accesso a modalità di guida personalizzate della moto, stato di carica, aggiornamenti e diagnostica.

APPUNTAMENTO A EICMA Le rinnovate Zero, oltre alla potente naked SR/F, saranno tutte esposte allo stand durante EICMA 2019.