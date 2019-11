Autore:

La Redazione

VESPA A EICMA 2019 Sotto i riflettori di EICMA 2019 Vespa porta 4 novità: Racing Sixties, Primavera Sean Wotherspoon, Primavera Red e Vespa Elettrica 70 km/h.

VESPA RACING SIXTIES È una serie speciale ispirata al mondo Racing. Vengono evocate le corse dei gentlemen riders negli anni Sessanta. Le nuove Racing Sixties nelle versioni Vespa Sprint (50, 125 e 150 cc) e Vespa GTS Super (nelle cilindrate 125 e 300 cc), presentano inedite grafiche a contrasto con la carrozzeria. Due proposte estetiche: la prima (giallo accostato al verde) dallo stile più classico e la seconda (rosso associato al bianco). Vespa Sprint e Vespa GTS Super Racing Sixties, inoltre, perdono le loro cromature classiche per lasciare spazio alle finiture metalliche dorate dei cerchi ruota, e guadagnano in esclusività e preziosità grazie alla nuova sella in morbido e vellutato nabuk - spalmato PVC per resistere alle intemperie - con cuciture in stile artigianale.

VESPA PRIMAVERA SEAN WOTHERSPOON E' un’edizione speciale che esprime tutta l’energia creativa che lega Vespa e Sean Wotherspoon, uno dei designer più creativi ed influenti del panorama statunitense. Sulla scocca in acciaio di Vespa Primavera Sean crea uno stile inedito dedicato alle giovani tribù urbane. La livrea è caratterizzata da un’esplosione cromatica con dominanza di giallo, rosso, verde scuro e verde acqua. Largo spazio anche a un mix di materiali quali metallo, plastica, velluto e gomma. Ma l’opera di Sean Wotherspoon per Vespa si estende anche al casco dedicato e all’ambito lifestyle con la creazione di una capsule collection di abbigliamento streetwear composta da quattro T-shirt e una tuta dallo stile contemporaneo.

VESPA PRIMAVERA RED L’edizione speciale Vespa Primavera 125 (RED) ha l’intera carrozzeria verniciata nella caratteristica colorazione Rosso, compresi i cerchi ruota, rendendo questo esemplare davvero unico e riconoscibile. Ad impreziosire ulteriormente questa inedita versione di Vespa l’immancabile ed iconico logo Vespa (RED) che, affiancandosi allo “scudetto” Piaggio Group posizionato sul peculiare cravattino anteriore di Primavera, fregia lo scudo anteriore con la sua firma a contrasto di colore bianco. Vespa Primavera (RED) è spinta da una moderna motorizzazione monocilindrica i-get 125 cc a quattro tempi, raffreddata ad aria e dotata di iniezione elettronica e distribuzione a 3 valvole.

VESPA ELETTRICA Fedele al suo ruolo di innovatrice, Vespa Elettrica continua a evolversi e debutta a EICMA nella nuovissima versione da 70 km/h, che affianca la versione originale da 45 km/h, nata per un utilizzo prettamente urbano e perciò omologata come ciclomotore. Le maggiori prestazioni di cui è capace Vespa Elettrica 70 km/h (omologata come motociclo) sono frutto dell’esperienza maturata dal Gruppo Piaggio sulla Power Unit e sulla batteria agli ioni di litio e derivano da un’ottimizzazione di tutti i componenti. Le maggiori prestazioni non intaccano le doti di accelerazione tipiche di Vespa Elettrica mentre l’autonomia rimane pressoché invariata: in modalità ECO, con velocità limitata a 45 km/h, Vespa Elettrica 70 km/h garantisce la medesima autonomia massima fino a 100 km, mentre in modalità Power è possibile percorrere fino a 70 km. L’allungamento del rapporto della trasmissione finale, infine, ha permesso di ottenere anche una maggiore silenziosità, dato che a parità di velocità i giri motore risultano inferiori.