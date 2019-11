Autore:

Lorenzo Centenari

VESPA DESIGN Hai un caratterino eccentrico? Vivi l'anonimato come una condanna? Dal 2020 ci sarà per te Vespa Primavera Sean Wotherspoon, edizione speciale che esprime tutta l’energia creativa che lega Vespa e Wotherspoon, uno dei designer più creativi ed influenti del panorama statunitense. Eccola in passerella a EICMA 2019.

VESPA LIFESTYLE Sulla scocca in acciaio di Vespa Primavera, Sean crea uno stile inedito dedicato espressamente ai giovani, ma nulla vieta ai senior di invaghirsi di questo bijou. L’amore di Sean per le ispirazioni dal sapore old school e per il mix&match caleidoscopico anni ’80 e ’90 si sostanzia quindi in un’interpretazione degli stilemi Vespa dall’anima vintage-contemporanea.

UN'ESPLOSIONE DI COLORI La livrea è un’esplosione cromatica: il giallo, il rosso, il verde scuro e il verde acqua. Largo spazio anche a un mix di materiali quali metallo, plastica, velluto e gomma. Ma l’opera di Sean Wotherspoon per Vespa si estende anche al casco dedicato e all’ambito lifestyle, con la creazione di una capsule collection di abbigliamento streetwear composta da quattro t-shirt e una tuta. Perché Vespa è stile di vita, anche quando scendi dalla sella.