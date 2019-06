Autore:

Giulia Fermani

ACCESSORI VESPA Per Vespa, vero simbolo del made in Italy, Rizoma ha messo a punto un Kit di accessori dedicati. Beneficiaria della collection di 8 prodotti è la Vespa GTS 300.

GLI ACCESSORI Il catalogo Rizoma per Vespa 300 parte dal cravattino ricavato dal pieno da un blocco solido di alluminio e continua con il fregio del parafango a lavorazione longitudinale e prese d’aria del radiatore rivisitate. Troviamo poi il kit guida composto dalle manopole Sport (58 euro), in alluminio con impugnatura in gomma, dalle leve freni regolabili e dallo specchio Spirit RS (135-155 euro) che, posizionato all’esterno del manubrio, conferisce maggiore visibilità. Al cavalletto è stata aggiunta un’estensione che ne migliora la stabilità anche su pavé e asfalto caldo. I colori che dominano il kit di accessori Rizoma per Vespa GTS sono il Bronze 21 e il Nero.

Per conoscere i prezzi dei prodotti consulta il catalogo allegato.