Autore:

Giulia Fermani

IN VIDEO Erede di un modello che da anni è in testa alle classifiche di vendita, la BMW R 1250 GS HP è protagonista della nuova linea di accessori ideata da Rizoma. Orientata alla miglior funzionalità possibile, la nuova Accessory Line è raccontata in questo video direttamente dal CEO di Rizoma Fabrizio Rigolio.

GLI ACCESSORI Forte del nuovo motore che equipaggia tutta la nuova gamma R, BMW R 1250 GS Adventure 2019 inclusa, la nuova BMW R 1250 GS sviluppa 136 CV e 142 Nm di coppia massima a 6.250 giri, con quasi 140 Nm già a 5.000 giri. Per lei il catalogo Rizoma si arricchiesce di un nuovo Kit di accessori, che includono indicatore di direzione “Vision” anteriore e posteriore (79 euro), protezione faro (259 euro) e crossbar (135 euro). Per conoscere con esattezza tutti i prodotti a catalogo per la BMW R 1250 GS HP consulta il pdf allegato.