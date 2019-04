Autore:

Giulia Fermani

NOVITA' A CATALOGO Dopo il recente lancio della nuova finitura effetto bronzo Bronze 21, al Catalogo di accessori Rizoma si aggiunge ora l'indicatore di direzione di design Vision.

COM'E' Rizoma Vision è un nuovo indicatore di direzione che unisce una tecnologia avanzata a un design molto moderno. Si compone di 5 Led in 5 settori, che si accendono in sequenza all’interno di un frame leggero ed aerodinamico in alluminio a scelta tra naturale oppure in versione nera opaca.