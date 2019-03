Autore:

Emanuele Colombo

ACCESSORI MOTO Rizoma la conoscete di certo: è un nome molto noto nel mondo degli accessori per moto, tanto che anche Suzuki l'aveva scelta per equipaggiare una particolare Suzuki Katana presentata a EICMA 2018. Una delle ultime collezioni di parti speciali del brand italiano (il quartier generale di Rizoma è in provincia di Varese) è tutta per la già grintosa KTM 790 Duke.

LE PARTI SPECIALI Che cosa hanno escogitato, quelli di Rizoma, per esaltare ulteriormente l'immagine della KTM chiamata dagli affezionati “The Scalpel”? Le novità a catalogo sono addirittura 15 e i nuovi componenti comprendono un originale tappo del serbatoio che sembra ispirato agli iconici iPod d'antan; il sistema Proguard che protegge la moto dalle scivolate e l’innovativo e leggero front screen ispirato al mondo delle corse.

IL LISTINO PREZZI Oltre alle novità 2019, il catalogo Rizoma per la KTM 790 Duke comprende molte altre parti speciali. Le trovate elencate nel documento che potete sacaricare cliccando sull'icona in basso in questa pagina e comprende anche il listino prezzi completo e ufficiale.