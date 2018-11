Autore:

Giulia Fermani

NOVITA' RIZOMA Al padiglione 15, Stand I-46 di Eicma 2018 Rizoma ha messo in scena le sue proposte di componentistica per moto. Cinque moto full body accessoriate Rizoma, i grandi classici del brand come specchi, indicatori di direzione e componenti speciali.

CINQUE MOTO ACCESSORIATE Le cinque linee proposte a Eicma 2018 sono dedicate a Kawasaki Z900RS, Ktm 790 Duke, Husquvarna Vitipilen 701, Yamaha TMax 530DX, Harley Davidson Softail FXDR 114. Alcuni esempi? Per la Harley Davidson Softail FXDR 114 Rizoma ha previsto 22 componenti scuri e sportivi, compresi carenatura anteriore, copertura del serbatoio del carburante, manubrio e, naturalmente, gli iconici specchi Lunar. Per Kawasaki Z900 RS Cafe, invece, sono 15 i prodotti Rizoma a catalogo che rendono questa cafè racer sportivo e affascinante. Guarda la gallery.