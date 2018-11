Autore:

Matteo Gallucci

CELEBRATION Sono 55 le candeline per la Kymco e per festeggiare il compleann si regala a EICMA 2018 la versione celebrativa del suo famoso scooter AK550 che studia da premium.

LIMITED EDITION Per celebrare questo traguardo saranno solo 550 per colore gli esemplari immessi sul mercato dalla Casa taiwanese: AK 550 Limited Edition 55th Anniversary si distinguerà per le speciali colorazioni Nero metallizzato e Rosso Burgundy e per targhette e decorazioni adesive dedicate.

COSA CAMBIA Rispetto al Kymco AK550A questo particolare modello avrà di serie l’ammortizzatore posteriore firmato Ohlins e sarà possibile aggiungere come optional un rombante scarico Akrapovic. Tanti i dettagli esclusivi: le leve freno, il coperchio delle pompe freno e altri dettagli sono realizzati ad hoc in alluminio per questa versione speciale. Sul coprimanubrio, inoltre, sarà installata una placchetta celebrativa esclusiva.