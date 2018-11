Autore:

Giulia Fermani

Eicma 2018: ormai ci siamo quasi. Allo stand Givi al Salone milanese vedremo il casco X33, il side case V37, la borsa Gravel-T GRT711 e molto altro.

GIVI X33 Naturale evoluzione dello stile avventuroso del Givi X01, il nuovo modulare Givi X.33 incontra i gusti dei possessori di maxienduro stradali. Di serie monta lente Pinlock sulla visiera principale, visierino parasole fumè, paranaso e paramento. Il modulare 2019 di Givi è disponibile nelle tre versioni grafiche Matt Black/Yellow; Black/White; White/Red/Blue (linea Layers, in vendita a 239 euro) e nel classico nero opaco (linea Solid Color, 229 euro).

GIVI V37 La nuova borsa laterale rigida Givi V37 è capace di ospitare, grazie ai suoi 37 litri di capacità, un qualunque casco modulare e un carico fino a 10 kg di peso. La V37 si acquisterà in coppia, con serratura Security Lock in dotazione, a un prezzo ancora in via di definizione.