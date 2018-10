Autore:

Luca Cereda

ASPETTANDO Sicuri che il piatto forte sarà servito per ultimo, proviamo a immaginare come Yamaha stia apparecchiando la tavola per Eicma 2018. Dalla casa di Iwata non mancheranno le novità in vista del 2019, che ha già arruolato la Tracer 700 GT, la piccola sportiva YZF-R 125 e la nuova R3.

ANTIPASTO La tourer giapponese è stata presentata ad Intermot 2018 in questa sua ultima variante che abbina cilindrata media e assetto da viaggio. Ovvero, sella più comoda, parabrezza maggiorato, due borse laterali da 20 litri e ovviamente una livrea dedicata. La nuova Yamaha Tracer 700 GT arriverà nelle concessionarie in primavera a un prezzo maggiorato rispetto alla versione “liscia”.

CONTORNO Sul fronte sportive, oltre al rinnovamento della piccola 125 arriva il momento della 300, la Yamaha R3 2019 aggiornata nelle sospensioni, nel look e nel motore, che ora rispetta le normative anti-inquinamento Euro 4.

PORTATA PRINCIPALE Sorprese? Non mancheranno, certamente. Gli occhi sono tutti puntati sulla Niken, la moto a tre ruote grande protagonista a Eicma 2017. Quest'anno sono attese variazioni sul tema: magari una Niken da turismo?