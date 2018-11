Autore:

Danilo Chissalè

ALTRI TRE Il Gruppo Nolan, che comprende anche i marchi Grex e X-lite, si presenta a Eicma 2018 con tre novità per la stagione 2019. Il filo conduttore è il mototurismo in tutte le sue versioni: da quello sportivo con il casco X-lite X-903, al gt e adventure con Nolan N702 rispettivamente GT e X. Scopriamoli insieme.

TURISMO VELOCE Il titolo del capoverso non vi inganni, non si parla di moto prodotte nel varesino ma di un casco adatto a chi il turismo lo pratica con il ginocchio a terra. Il casco X-903 di X-lite è il nuovo integrale touring top di gamma caratterizzato dal look sportivo e da una calotta particolarmente contenuta nelle dimensioni realizzata in fibre composite (fibre aramidiche, kevlar e carbonio). Le soluzioni innovative non mancano, la visiera con chiusura magnetica e sgancio/aggancio rapido è una di queste, ma anche la regolazione aggiuntiva della cuffia sono decisamente un plus. Gli interni con inserti in carbonio sono altamente sofisticati, realizzati con il know how acquisito durante anni di presenza sulle griglie di partenza dei maggiori campionati mondiali. Non mancano il visierino parasole e le asole per la rimozione d'emergenza dei guanciali. L'X-903 è inoltre predisposto per ospitare i dispositivi N-Com e il Pinlock.

Taglie: XXS-XXl

Prezzo: da 460 euro

I MODULARI A contendere la scena al nuovo X-lite ci sono due caschi Nolan simili nella costruzione ma diversi nell'indole e nell'utilizzo. Il modulare N 702 è un modulare con doppia omologazione P/J, necessaria per viaggiare "col vento in faccia" senza incorrere in sanzione. Anche in questo caso la doppia misura per la calotta si traduce in un design compatto. Nella versione X la mentoniera offre la protezione tipica di un casco integrale, nella versione GT lascia ancor più spazio alla visiera ultrawide. Entrambi i caschi hanno la chiusura micrometrica, gli inserti sfoderabili lavabili e traspiranti e una pratica visierina parasole integrata.

Taglie: XXS-XXXL

Prezzo: da 260 per GT, 290 per X