Autore:

Danilo Chissalè

ANTEPRIMA MONDIALE Quale occasione migliore di Eicma 2018 per presentare, in anteprima mondiale, in nuovo Kymco Agility + 300? La casa coreana fa crescere nella cilindrata il suo scooter a ruota alta e lo fornisce di tutti i gadget tecnologici necessari per entrare nell’elite degli scooter a ruota alta.

DESIGN MODERNO Scordatevi dell’Agility poco aggraziato della seconda metà degli anni ’00, il nuovo Agility + 300 punta su un look moderno e sportiveggiante, specialmente nella visuale posteriore. Moderna è anche la dotazione tecnologica, immancabile ormai la presa USB, sul nuovo Kymco troverete anche il sistema Noodoe Navigation che interfaccia lo smartphone con la strumentazione digitale trasmettendo i dati di navigazione oltre alla gestione di chiamate e notifiche. Da scooter premium il sistema d’accensione e sblocco Keyless così come la fanaleria a LED.

QUASI UN GT Per caratteristiche il Kymco Agility + 300 si potrebbe definire uno Urban Gt, non mancano infatti parabrezza e paramani per migliorare il comfort e i vani per riporre oggetti ma anche un borsone per un weekend fuori porta. Il vano sottosella ospita due caschi (uno integrale) mentre il tunnel centrale lascia spazio per distendere le gambe al guidatore.

LA TECNICA Il nuovo Kymco Agility 300 + è spinto da un motore monocilindrico da 274 cc raffreddato a liquido che, stando a quanto dichiara la Casa Madre, offrirebbe prestazione brillanti in cambio di consumi ridotti. I dati dichiarano 22,2 cv e 22 Nm di coppia massima. Le ruote di dimensioni maggiorate (16-14 pollici) insieme al reparto sospensioni, composto da una forcella telescopica e dalla coppia di ammortizzatori posteriori avranno il compito di filtrare le asperità dell’asfalto. Per la franata Kymco ha dotato il suo Agility di due dischi, uno per asse, rispettivamente da 300 mm e 240 mm al posteriore ovviamente tenuti a bada dal sistema ABS. Il resto della scheda tecnica recita: 13 litri di serbatoio, 810 mm l’altezza della sella, 177 kg a secco. L’Agility arriverà nei concessionari entro metà 2019, il prezzo non è ancora stato dichiarato ma si promette decisamente concorrenziale… Colossi del settore avvisati, mezzi salvati.