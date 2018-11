Autore:

Danilo Chissalè

NUOVO SETTORE A Eicma 2018 LS2 si presenta con una novità spiazzante per il 2019. La Casa spagnola annuncia il suo debutto nel segmento abbigliamento, ponendosi l'obiettivo di vestire il motociclista da capo a piedi... o quasi. Oltre alla "bomba" abbigliamento fa il suo debutto anche il casco sport touring Challenger.

DI TUTTI I TIPI La proposta LS2 nel settore abbigliamento è massiccia. I capi della nuova linea sono quindici, ben divisi in ogni settore delle due ruote: dall'abbigliamento per le moto di grossa cilindrata ai capi pensati per l'utilizzo in ambito urbano. Le giacche Dart, Lance e Phase sono la risposta alle esigenze dei possessori di moto Sportive, Touring e Adventure mentre Metropolis, Serra Evo, Bond, Vesta e Predator sono pensate per offrire il meglio in città. Non solo giacche nel catalogo abbigliamento LS2 ma anche pantaloni tecnici, completi e il primo Jeans Vision.

IL CASCO Dedicato al turismo sportivo, il casco Road Touring Challenger con calotta in fibra tri-composita High Performance Fiberglass Composite (HPFC, fibra di vetro, fibre aramidiche e carbonio) arriva con sei versioni grafiche. Il sistema di ventilazione di LS2 GT Challenger conta su due prese di aspirazione regolabili collegate agli estrattori posteriori. Per scongiurare il rischio di appannamento, la presa d'aria regolabile sulla mentoniera è a doppia porta. La visiera, disponibile anche nelle varianti cromatiche Yellow, Fumé, Nera, Iridium Blue, iridium Silver, Iridium Gold è realizzata in Lexan con qualità ottica di Classe A, con trattamento anti-graffio e anti-UV. La visierina parasole interna si aziona tramite una levetta sul lato sinistro del casco.