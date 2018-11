Autore:

Danilo Chissalè

TUCANO AVVENTUROSO Alla 76esima edizione di EICMA è stato presentato in anteprima mondiale T.ur, il nuovo brand di Tucano Urbano dedicato all’adventouring. Testato a lungo nelle condizioni tipiche dei viaggi avventura, la linea di abbigliamento del neonato brand è realizzata con materiali tecnici come tessuti Cordura®, imbottiture Thermore®, zip YKK e soprattutto le nuove protezioni ventilate D3O® LP2, utilizzate in anteprima mondiale. La sicurezza di ogni capo T.ur è certificata moto CE: per i guanti secondo la norma specifica EN13594, mentre per le giacche secondo la nuova normativa prEN17902 in Classe AA. Ce ne parla meglio Diego Sgorbati, CEO di Tucano Urbano.

LINEA COMPLETA L'esordio in un segmento affollato da competitors avviene con una linea di prodotti completa: giacche, pantaloni, guanti e addirittura borse. Le giacche sono due: J-ONE e J-TWO, entrambe realizzate con un sistema di protezione modulare a tre livelli composto da una giacca principale, giacca interna termica indossabile separatamente e giacca antipioggia integrata da indossare sopra alla giacca principale per la massima impermeabilità. Entrambe le giacche sono abbinabili al pantalone P-ONE, anch’esso realizzato con sistema di protezione modulare a tre livelli. Tre i modelli di guanti, tutti certificati Moto CE: il 12 mesi impermeabile G-ONE, perfetto per l’enduro stradale; l’estivo super ventilato per l’uso on e off road, G-TWO; e infine il guanto racing enduro certificato CE G-THREE. Completano la gamma due borse ideali per l’adventouring: B-ONE, borsa posteriore da 6,5 litri, ancorabile alla sella posteriore o al portapacchi; e B-TWO, da fissare al manubrio con una capacità di 1,7 litri, per riporre tutti gli oggetti indispensabili durante il viaggio.