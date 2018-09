Autore:

Giulia Fermani

LA NUOVA VERSIONE La Hevik Portland originale, sorella maggiore dell'aggiornata versione EVO, era una giacca urban impermeabile a due strati costruita con una struttura esterna in cotone impregnato con paraffina a base di cera. Come cambia la nuova variante?

COM'E' Nuovi, nella giacca Hevik Portland Evo, sono il tessuto esterno, ora in poliammide 450D accoppiato in softshell, e la membrana

interna Humax, impermeabile e traspirante. A non cambiare, invece, è il look vintage apprezzatissimo dai motociclisti: stessi 4 tasconi frontali, stessa zip waterproof e stessi bottoni metallici di chiusura. Unico camiamento, sono le due tinte bi-color, nero/grigio e nero/blu,che state aggiunte al catalogo. Di serie è fornito uno scaldino termico staccabile, protezioni visco-elastiche su spalle e gomiti e tasca posteriore per alloggiare il paraschiena.