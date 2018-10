Autore:

Giulia Fermani

STIVALETTO IN PELLE DA MOTO Urban, touring, cafè racer: sono mondi molto distanti tra loro, così come lo sono gli outfit che si accompagnano a questi tre stili di motociclette. Stylmartin, però, ha creato lo stivaletto Jack che fa da ponte tra i diversi mondi, mettendo d'accordo le esigenze e i gusti di tutti.

COM'E' La struttura si ispira a quella dello stivale Stylmartin Ace. Realizzati in pelle, gli Stylmartin Jack sono scarponcini crossover impermeabili al 100% e offrono protezioni interne sui malleoli, inserto in pelle in tono sull’area di contatto con la leva del cambio, fodera waterproof e imbottitura superiore.

Talglie: da 39 a 47

Prezzo: 249 euro

Colore: nero