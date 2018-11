Autore:

Matteo Gallucci

PER NEOPATENTI La 302S è la nuova naked di Benelli pensata per i giovani neofiti delle due ruote. A EICMA 2018 arriva questa evoluzione del 300 cc, best-seller di categoria, e promette di essere ovviamente facile ma con quel giusto brio di motore che potrebbe far ricredere anche qualche pilota già più esperto.

DESIGN SPORTIVO A livello stilistico il marchio di fabbrica è il nuovo disegno del faro anteriore a LED e la cromia del telaio rosso a contrasto con il nero usato per serbatoio e dettagli in plastica. Un look da giovane sportiva particolarmente personale nella categoria delle piccole naked.

MOTORE La 302S monta un bicilindrico parallelo ad iniezione elettronica, con distribuzione a doppio albero a camme in testa e quattro valvole. Potenza e coppia sono rispettivamente di 38 CV a 11.000 giri/min e 25,6Nm a 9.750 giri, rendendo 302S una moto che può essere guidata anche con la patente A2. La lubrificazione è a carter umido, la frizione a bagno d’olio, il cambio a 6 velocità con trasmissione finale a catena.

SCHEDA TECNICA E USCITA Il telaio è il classico traliccio in tubi d’acciaio che garantisce massima agilità e maneggevolezza su strada. Le sospensioni sono affidate ad una forcella idraulica upside-down con steli da 41 millimetri di diametro all’anteriore e da un forcellone oscillante con ammortizzatore laterale regolabile al posteriore. Come impianto frenante la 302S monta all'anteriore un doppio disco flottante di 260 millimetri di diametro, al posteriore, invece, un disco flottante da 240 millimetri di diametro. I cerchi sono da 17” in lega di alluminio che montano pneumatici Pirelli Angel 120/70 all’anteriore e 160/60 al posteriore. Da scheda tecnica spicca il dato della capienza serbatoio capace di ben 16 litri. Il suo prezzo non è stato ancora reso pubblico ma la Benelli 302S sarà disponibile fin dai primi mesi del 2019.