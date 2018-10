EREDITA' Un'altra infornata di nuove moto Benelli ci attende a Eicma 2018. Come ogni anno si parte dal lascito dell'edizione precedente, ovvero le moto mostrate in veste di concept per testare le reazioni dei potenziali clienti e che, nel 2019, saranno novità in concessionaria. Ma non mancheranno delle sorprese.

ALTO DI GAMMA Partiamo dall'alto, ovvero dalla nuova Benelli BN 752S, una naked di cilindrata medio-alta della firma pesarese già ampiamente anticipata a Eicma 2017 (clicca qui per vedere il nostro video di presentazione). Un innesto importante perché testimonia la volontà di Benelli di non puntare solamente sulle medie o medio piccole cubature. Sullo stesso stand ci sarà anche un prototipo completamente nuovo, una moto che anticiperà l'esplorazione di nuovi segmenti. E, forse, la volontà di Benelli di spingersi oltre i 750 cc.

SCATTO FELINO A Eicma si allarga anche la famiglia Leoncino. Dalla cucciolata è pronta per la produzione di serie la Benelli Leoncino 250, sicura new entry, mentre è da vedere se anche Leoncino 125 e Leoncino Sport saranno pronte per il grande salto. Altra moto in rampa di lancio è la Benelli BN 302 S, un restyling della trecento pesarese anch'esso anticipato nella passata edizione del Salone del Cliclo e del Motociclo di Milano.