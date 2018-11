Autore:

Lorenzo Centenari

UNA CONCEPT DAL LEONI Se il Re della savana alza la voce, ai suoi sudditi non resta che ubbidire. Non è ancora un monarca con pieni poteri, piuttosto ancora un principino, tuttavia Benelli Leoncino 800 eserciterà presto il diritto di vita e di morte sui membri della famiglia. A Eicma 2018 in veste di concept, la scrambler pesarese si allena segretamente per guadagnare la produzione in grande serie. Eccola anche in video.

APPUNTAMENTO AL 2019 L'aspetto non è definitivo: nuova Benelli Leoncino 800 mostrerà il proprio vero volto soltanto a Eicma 2019. La speranza è che comunque il modello destinato al pubblico non si allontani dalle forme del prototipo che a Fiera Milano ruota sul piedistallo, e non manca di far ruotare il collo ai numerosi appassionati che le orbitano intorno.

CURA ANABOLIZZANTE Caratteristiche tecniche ancora in parte avvolte dal segreto, sappiamo in ogni caso che il bicilindrico di Benelli Leoncino 800, derivato da quello adottato da Benelli 752S, crescerà leggermente di cilindrata ed erogherà circa 77 cv, così come il prezzo sarà come sempre concorrenziale. Che dite, a voi piace? Fosse per noi, senza ombra di dubbio, semaforo verde.