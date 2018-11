Autore:

Danilo Chissalè

GIOIELLO L'accoppiata donne e motori non fà più rima con gioie e dolori, ma è diventata nell'ultimo periodo una realtà non trascurabile. Per le donne che amano le due ruote e non vogliono rinunciare a un tocco di stile e femminilità Shark presenta una versione specifica del Jet Nano: il Nano Crystal, impreiosito da preziosi cristalli Swarowski, proposto in cinque colorazioni spiccatamente femminili. Ce ne parla Davide Ioime, Sales Manager Italia Shark.

IL NANO La Capsule collection è realizzata sulla base del casco jet Nano. Realizzato in resina termoplastica ha una forma particolarmente aerodinamica e compatta. Molto ampia è la visiera, figlia di uno studio aerodinamico che riduce i vortici alle alte velocità, è trattata anti appannamento e accoppiata ad un visierino parasole integrato. Gli interni di Shark Nano sono realizzati in fibra di bamboo, rigorosamente sfoderabili e lavabili.