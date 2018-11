Autore:

Matteo Gallucci

CUSTOM IN CHIAVE MODERNA A EICMA 2018 si aggira una nuova urban cruiser che brama di distinguersi per stile ed eleganza. Quella moto cittadina sfrontata che vuole farsi notare a tutti i costi anche quando si va solo "a passeggio". Dove potete trovarla? Allo stand della Casa del Leoncino e risponde al nome di Benelli 502C. Come vuole la tradizione delle custom le pedane sono avanzate, la sella è comoda e spazione con un'altezza da terra di 750 mm e un gruppo ottico a led dal design originale.

POLIAMORE La nuova Benelli 502C condivide il suo cuore con la Leoncino e la TRK ovvero il motore bicilindrico in linea che eroga la potenza di 47,6 CV a 8.500 giri/min. e 45 Nm di coppia a 5.000 giri/min. capace di un'erogazione fluida e consumi contenuti. La frizione è multidisco in bagno d’olio, il cambio a 6 velocità, l'iniezione elettronica con doppio corpo farfallato di 37 mm di diametro.

TECNICA E USCITA L'anima cruiser della 502C è enfatizzato dal telaio a traliccio in tubi con piastre in acciaio. È agile e facile da condurre con delle sospensioni che prevedono una forcella up-side-down con steli da 41mm ed escursione di 125mm e al posteriore un forcellone oscillante con monoammortizzatore centrale regolabile nel precarico molla, con una escursione di 50 mm. L’impianto frenante offre all'avantreno un doppio disco semiflottante di 260 mm di diametro e al retrotreno un disco di 240 mm di diametro, frenati da pinze a 4 pistoncini davanti e a singolo pistoncino dietro. I cerchi, in lega di alluminio, da 17” montano pneumatici di 120/70-R17 e 160/60-R17. Il serbatoio, di ben 21 litri, garantisce ampia autonomia. Per vedere la 502C nei concessionari italiani bisognerà aspettare la prossima primavera di sicuro sarà disponibile inizialmente solo nelle colorazioni nero e rosso.