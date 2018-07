Autore:

Giulia Fermani

1,3 KG E PROTEZIONE DORSALE INCLUSA Lo scorso marzo siamo stati invitati da Bering a conoscere da vicino come funziona l' Air-bag francese ad attivazione meccanica C-Protect Air. Oggi, ala versione già in commercio -nera- dell’airbag, Bering affianca quella ad alta visibilità, a cui sono state aggiunte ampie aree con finiture fluo. Realizzato in Soft Shell e indossabile sopra qualsiasi tipo di giacca tecnica, il C-Protect Air si attiva in meno di 0.1 secondi e, una volta esploso, se non ha riportato danni si può riutilizzare e i ricambi sono disponibili a buon mercato.

Prezzi:

Airbag: 399,90 euro

Cinghia elastica con moschettone: 59,90 euro

Cinghia di connessione al veicolo: 9,90 euro

Ricarica di gas: 24,90 euro

Taglie: S-M-L e XL-2XL-3XL