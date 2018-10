Autore:

Giulia Fermani

SYM A EICMA 2018 Anche la Taiwanese Sym si presenta ai blocchi di partenza dell’edizione 2018 di EICMA ricca di novità. Tra queste c'è il rinnovato best seller HD 300.

SYM HD TORNA A EICMA 2018 Sym presenterà e avrà nella Gamma 2019 tre moto -Naked 125, Enduro 125, Cafè Racer 300 e il primo motore bicilindrico -Maxsym TL 465-. Sempre in occasione di Eicma 2018 assisteremo al ritorno a listino di uno dei best seller di Sym, l’HD, motorizzato 300. Il ruota alta urbano si presenterà con finiture più curate, un vano sottosella capiente e un design ricercato. Per tutte le altre novità date un'occhiata allo speciale di stand che racchiude tutte le novità Sym a Eicma 2018.