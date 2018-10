Autore:

Danilo Chissalè

NEWS DA SCHIRANNA Per la Casa Varesina è tempo di novità in vista di Eicma 2018. La portata principale sarà la nuova Brutale 1.000 cc, di “contorno” la specialissima F4 Claudio, una concept bike e la MV F2 che prenderà parte al Campionato del Mondo Moto2 2019. Non mancheranno ovviamente le versioni speciali, questa volta è il turno della Dragster RR America.

LE STRADALI Parlando di moto acquistabili al concessionario senza dubbio la Brutale sarà la più osservata dagli appassionati che oltre che sognarla potranno anche acquistarla. Il nuovo motore 1.000 cc potrebbe fare da base di partenza per ulteriori modelli futuri, magari proprio sulla concept bike che in futuro potrà declinare in erede della F4 Claudio, anch’essa in mostra allo stand MV Agusta. Come spesso accade dalle parti di Schiranna Eicma è sinonimo di edizioni speciali, quest’anno toccherà alla Dragster RR vestirsi a stelle e strisce.

LA RACING Di dominio pubblico è il ritorno di MV Agusta nel Motomondiale. La casa italiana schiererà Stefano Manzi, protagonista del famigerato alterco con Romano Fenati, in sella alla F2 spinta dal motore a tre cilindri Triumph incastonato, però, in un telaio made in MV. La moto protagonista sarà sotto i riflettori dello stand al fianco delle sorelle stradali, pronta a farsi ammirare dai fan del marchio e non solo.