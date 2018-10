Autore:

Giulia Fermani

INTEGRALI, JET E CROSS Il Salone di Eicma 2018 si avvicina e fioccano le anticipazioni sulle novità che vedremo a Milano dal 6 all' 11 novembre 2018. Tra queste c'è Scorpion, che mette sul piatto ben quattro nuovi caschi, Exo-R1 Air, Exo-Tech, Belfast Carbon e VX-16 Air e nuove grafiche per quindici caschi già a catalogo. Tra queste, segnaliamo le nuove grafiche dell' Exo-510 Air e quelle disponibili per i caschi Exo-1400 Air e Exo-390 e per l'ibrido integrale modulare ADX-1.

QUATTRO NOVITA' PER TUTTE LE ESIGENZE Dei quattro novità che Scorpion si appresta a presentare a Eicma 2018 tre sono già disponibili per l'acquisto (o lo saranno a fine Salone, come nel caso dell'Exo-R1); solo per il modulare Scorpion Exo-Tech ci sarà da aspettare fino a marzo per poterlo mettere nel sottosella. Quando arriverà nei negozi, il casco in policarbonato con doppia omologazione Exo-Tech costerà 299 euro (349 per le versioni grafiche) per un peso di 1650 gr. L'integrale Scorpion Exo-R1 Air arriva con nuova calotta in fibra composita, visibilità migliorata, Air Fit. Il tutto racchiuso in un casco di 1250 gr in vendita a 369 euro (399 per le versioni grafiche). Calotta carbon e interno in ecopelle, invece, per il leggero -950 gr- jet Belfast Carbon, disponibile nella sola variante Carbon Nero Opaco al prezzo di 299 euro. Realizzato in policarbonato, con frontino infrangibile, il casco Scorpion VX-16 Air, che sostituisce il VX-15. Questo casco da cross di Scorpion pesa 1250 gr ed è in vendita a 139 euro (Solid), 169 euro (Grafica) e 179 (Replica). Guarda la gallery.