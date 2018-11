Autore:

Danilo Chissalè

PER TUTTI I GUSTI A Eicma 2018 la francese Segura rinnova l'assortimento di capi tecnici per la stagione 2019 con tre giacche dall'animo profondamente diverso: la Dorian si rivolge al mondo vintage/café racer, la Jayzer è per le personalità ribelli mentre la Baroon è una quattro tasche dal sapore classico ed elegante. Un occhio di riguardo anche per la moto al femminile, le giacche Dorian e Baaron declinano in rosa diventando rispettivamente Lady Dorian e Lady Baaron. Scopritele nel dettaglio in questa intervista a Michele Losito, Responsabile Sviluppo Segura

DORIAN E LADY DORIAN Look senza tempo, proprio come il ritratto da cui prende spunto il nome, la Dorian è una giacca dalle linee retrò ma mai come oggi estremamente contemporanee. Realizzata in morbida pelle di Bufalo è stata migliorata rispetto al modello precedentemente presente a catalogo. La fodera interna è ora amovibile e copre busto e braccia, amovibile è anche il cappuccio in felpa che da un tocco di stile in più. Le sette tasche (4 esterne, 3 interne) la rendono pratica da usare quotidianamente, decisamente apprezzabile anche la possibilità di regolare polsini e giro vita. La giacca da donna Lady Dorian segue le stesse linee guida adattando la vestibilità alle sinuosità femminili. Entrambe le giacche hanno protezioni certificate CE, presente anche la tasca per il paraschiena Livello 2 di Segura.

Prezzi: Dorian 439,90 euro, Lady Dorian 429,90 euro

Taglie:Dorian dalla S alla 3XL, Lady Dorian dalla T0 alla T5

JAYZER Giacca in pelle che unisce spirito libero e qualche tocco prêt-à-porter, per un capo di carattere dalla forte impronta rétro. Le bande plissé sulle maniche poi valorizzano il suo stile adventure, mentre la sua fodera termica, amovibile, garantisce protezione dal freddo.

Prezzo: 449,90 euro

Taglie: dalla S alla 3XL

BAARON E LADY BAARON Un grande classico di Segura si rinnova a Eicma 2018. La 4 tasche Baaron torna rinnovata nel look e con dotazioni supplementari. Completa di membrana impermeabile e traspirante, è dotata anche di fodera termica staccabile con inserti in alluminio per una maggiore protezione dal freddo. Elegante nel taglio e attillata nel fitting, risulta estremamente pratica, confortevole e morbida al tatto, grazie anche alle 4 grandi tasche frontali, a cui si aggiungono le 2 sulle maniche.

Prezzo: Baaron 229,90 euro, Lady Baaron 219,90

Colori: nero e camel.

Taglie: Baaron dalla S alla 3XL, Lady Baaron dalla T0 alla T5