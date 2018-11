ALLO STILE NON RINUNCIO No, non siamo impazziti. Pensiamo che proteggersi quando si usano le due ruote sia fondamentale, ma la novità presentata da Rev'it a Eicma 2018 riscrive le regole del gioco. La Tracer è una Overshirt che simula fedelmente le camice tanto di moda tra gli Hipster e gli amanti delle moto vintage/Cafè Racer/Scrambler. Realizzata in tessuto Mesh Power Shield, resistente alle abrasioni, è dotata di protezioni SeeSmart di livello 1 su spalle e gomiti. La chiusura è doppia e prevede una pratica zip oltre ai bottoni, must have delle camicie. Arriverà in Italia a marzo 2019 con un prezzo al pubblico di 199 euro.