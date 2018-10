Autore:

Emanuele Colombo

EICMA 2018 In attesa che si aprano i cancelli della manifestazione milanese, ecco quali saranno, con tutta probabilità, le novità Ducati a Eicma 2018. Da un lato ci sarà la Ducati Panigale V4 R, quella fatta per correre nel mondiale SBK, che sarà certamente la più ammirata viste le aspettative che suscita in campo agonistico. Ma ci saranno novità anche tra i modelli stradali, perché sognare è bello, ma...

LA NUOVA DIAVEL 1260 S Come anticipato al WDW, al salone del ciclo e motociclo di Milano debutterà quasi certamente anche la nuova Ducati Diavel 1260 S. Gli aggiornamenti introdotti con il nuovo modello prevedono una ciclistica profondamente rivista, l'introduzione di un'elettronica più sofisticata con piattaforma inerziale e il motore bicilindrico della Multistrada, omologato Euro 5 e capace di sviluppare 150 CV.

LA NUOVA DUCATI HYPERMOTARD Affinamenti ciclistici e piattaforma inerziale, con impianto ABS dotato di funzione cornering, saranno i cavalli di battaglia anche della nuova Ducati Hypermotard 2019: anch'essa probabile protagonista della kermesse meneghina. Altre novità del modello saranno il doppio scarico sottosella e un telaietto reggisella diverso: ora realizzato in fusione e non più con un traliccio di tubi. Il motore potrebbe guadagnare qualche cavallo rispetto ai 110 attuali, mantenendo però la cilindrata di 937 cc.