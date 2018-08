Autore:

Danilo Chissalè

TEMPO DI CAMBIARE Il mondo delle Supersportive è in fermento, sarà l’effetto Panigale, sarà il ritorno della passione per le moto con i semimanubri, sta di fatto che quasi tutte le case che hanno a listino una sportiva hanno in programma piccoli o grossi cambiamenti in vista dei saloni autunnali. Stando a qualche uccellino impiccione, anche Aprilia ha in programma dei cambiamenti per la sua RSV4, nata quasi 10 anni fa ma ancora competitiva in fatto di prestazioni e punto di riferimento in ambito ciclistico. I telai di Noale sono delle vere e proprie eccellenze.

FACCIAMOA CHI CEL’HA… Rimanendo legati ai freddi numeri, la Ducati Panigale V4 ha spostato in alto l’asticella in fatto di prestazioni, creando un vero e proprio abisso tra lei e le avversarie in termini di potenza e coppia erogata dal motore. Le rivali non stanno certo a guardare, scatenando una vera e propria corsa al cavallo vapore, innescando la machistica competizione su chi ce l’ha più… avete capito no? Sull’utilità di cotanta potenza nel mondo reale non mi esprimo (sarebbe come scoperchiare il vaso di Pandora), ma stando alle voci di corridoio Aprilia metterà mano al suo V4 aumentandone la cilindrata a 1.100 cc per poter avvicinare gli oltre 220 cv della Rossa di Borgo Panigale. L’aumento di cilindrata escluderebbe la nuova RSV4 dalle competizioni (lì il limite per i 4 cilindri è fissato a 1000 cc) mettendo una probabile parola fine alla presenza nel campionato delle derivate di serie.

CERTEZZE A vantaggio della sportiva di Noale ci sono però delle grandi certezze: telaio e elettronica sono ancora dei punti di riferimento. Ci sembra dunque improbabile vedere degli stravolgimenti in questi settori che sono i punti forti della RSV4. Certo, la natura estrema della Aprilia la penalizza nel mondo reale e tutti avremmo piacere che la RSV non ci proietti in aria come un toro meccanico ad ogni minima crepa dell’asfalto, ma chi nasce tondo non può morire quadro… forse.

LIFTING Molto più probabile una rinfrescata al trucco. I dieci anni di onorato servizio iniziano a farsi sentire sul groppone della RSV4, ben venga dunque una nuova carenatura per continuare a suscitare turbamenti nel cuore di noi smanettoni.