Autore:

Giulia Fermani

NOVITA' VIBRAM Ormai concluso, il Salone di Eicma 2018 è stato occasione per presentare al pubblico le ultime novità per le due ruote. Siamo passati allo stand Vibram, tra accessori per la moto e tecnologie per le suole. Ecco quali sono le novità che abbiamo visto.

IL NUOVO CATALOGO Della rinnovata gamma di accessori e suole per la moto fanno parte delle nuove copri manopole, dei nuovi paraserbatoi con una sottile lastra in gomma sulla parte centrale e nuovi coprisella customizzabili a seconda della tipologia della moto che si guida. Nel nuovo catalogo (che trovate tra i documenti allegati a questo articolo) ci sono anche paraconvogliatori laterali personalizzabili e paratelai applicabili tramite una superficie adesiva per proteggere sia la moto sia la tuta del pilota.

LA TECNOLOGIA VLR TECH Parlando di suole Vibram presenta la tecnologia VLR Tech, che combina due diverse gomme una compatta e una espansa, nella stessa suola. Sono due le suole a catalogo che adottano questa tecnologia: Vibram Ciglione e Vibram Cinoli, entrambe destinate al motocross. Vibram Cingoli, invece, è una suola con microfori per aumentare l'aderenza e la stabilità e con un tassello inclinato che favorisce la trazione in movimento all'indietro.