Autore:

Giulia Fermani

HEVIK A EICMA 2018 Stagione fredda non significa necessariamente dover rincunciare a muoversi su due ruote. Per molti la scelta di moto o scooter per le tratte quotidiane oltre che una passione è una necessità. Per loro Hevik ha messo a punto i guanti Nettuno.

SCHEDA TECNICA Pensati per la stagione invernale, i guanti lunghi Hevik Nettuno sono waterproof al 100%, grazie a una membrana interna, e realizzati in pelle abbinata a tessuto softshell. A garantire la sicurezza di chi ki indossa ci sono le protezioni sulle nocche, gli inserti rigidi su falangi e polso e il rinforzo antiscivolo sul palmo. Oltre agli inserti riflettenti sul polso, perché sia visibile anche quando fa buio. Anche gli accessori sono interessanti: ad esempio, il Visortech Hevik è un isnerto in silicone sul dito indice del guanto sinistro che serve a pulire la visiera del casco durante la guida o ancora il sistema Touch, posizionato all’altezza di indice e pollice per usare lo smartphone anche indossando i guanti.

Colore: nero

Taglie: S-XXXL

Prezzo: 84,90 euro