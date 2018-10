Autore:

Luca Cereda

UNA TRACCIA E' di stamattina il primo assaggio della novità Suzuki a Eicma 2018, la più fresca ma non l'unica destinata a prendersi la scena sullo stand della casa di Hamamatsu. Un video teaser ufficiale ci mostra un'inedita Suzuki Katana affiancata a quella già vista in occasione di Intermot 2018.

DUE POSSIBILITA' Okay, ma quanto c'è di nuovo? A parte il colore – l'unica cosa evidente dalle immagini – c'è da capire cosa Suzuki stia ancora tenendo nascosto in vista del reveal, programmato per martedì 6 novembre alle 9.30. A questo punto, il teaser si apre a due interpretazioni: una più soft e una più hard.

COSMESI E SOUND L'ipotesi soft è che i giapponesi abbiano deciso, con la Katana, di bissare l'operazione-Yugen inaugurata con la GSX-S 750. Nessuna modifica tecnica alla moto, dunque, e lo stesso quattro cilindri da 999cc della GSX-S 1000 come cuore pulsante. Con qualche accessorio extra, una livrea dedicata e uno scarico aftermarket a infiocchettare il tutto.

BABY KATANA L'ipotesi hard è invece quella di una Suzuki Katana 750. Un cubatura inferiore, quindi, che andrebbe a formare, ancora prima del lancio, una famiglia attorno al remake della Katana. Per risposte certe occorrerà attendere il primo giorno di Eicma.