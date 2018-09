Autore:

Danilo Chissalè

FORGIATA Un video teaser di pochi secondi è apparso sul canale ufficiale di Youtube di Suzuki. La clip mostra una spada mentre viene forgiata. Qual è la spada giapponese più famosa? Ovviamente la Katana. Ora mettete insieme il video, la spada, i rumors che si susseguono da anni sul ritorno di un modello che ha fatto la storia della casa di Hamamatsu e il gioco è fatto. Il ritorno della Suzuki Katana è ora qualcosa di più di un sogno.

IN GERMANIA I samurai invaderanno la Germania, per la precisione la città di Colonia -sede di Intermot 2018- il 2 ottobre prossimo, questo è quanto si evince dal video. Altre brevi clip arriveranno nel corso delle prossime settimane, non mancheremo di riportarvele sul nostro sito il prima possibile, nel frattempo vi diamo qualche dritta su come immaginiamo sarà la Katana 2.0

TURBO O TRADIZIONALE? Che Suzuki sia al lavoro sulla sovralimentazione dei suoi motori non è certo un mistero, resta da capire quale modello verrà scelto per l’introduzione sul mercato della nuova tecnologia, le papabili candidate sono due: la Hayabusa e, per l’appunto, la Katana. Il motore, nel caso si optasse per la sovralimentazione, sarà il bicilindrico DOHC da 700 cc accoppiato al turbo. Il posizionamento di alcuni componenti è stato rivisto rispetto al progetto da cui tutto nasce, il concept Recursion, ad esempio l’intercooler trova posto vicino all’airbox invece che sotto la sella mentre il telaio diventa un traliccio d’acciaio. Altre correnti di pensiero spingono per un motore tradizionale, strettamente derivato da quello della GSX-R1000, da accoppiare ad un telaio perimetrale. Secondo noi questa visione è più improbabile, ma solo seguendo i prossimi aggiornamenti video ne sapremo di più… Stay tuned.