Autore:

Giulia Fermani

TUTTO A BORDO Givi compie 40 anni e, per l’occasione, regala una sorella maggiore alla valigia da moto V35. A prendere il testimone è la Givi V37, la nuova borsa laterale rigida capace di ospitare, grazie ai suoi 37 litri di capacità, un qualunque casco modulare e un carico fino a 10 kg di peso. Presentata a Intermot 2018, ecco le sue caratteristiche principali.

SCHEDA TECNICA Fiore all’occhiello della nuova generazione di valigie Givi in tecnopolimero, V37 si fissa alla moto con un sistema a 4 punti di fissaggio e il design, in continuità con quello della V35, è stato migliorato a livello ergonomico nell’incavo anteriore, per maggiore comodità del passeggero. La V37 si acquisterà in coppia, con serratura Security Lock in dotazione, a un prezzo ancora in via di definizione.