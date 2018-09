Autore:

LO STAND YAMAHA Tra i tanti espositori presenti al Salone di Colonia ci sarà anche Yamaha. La Casa dei Tre Diapason presenterà due modelli inediti e novità cromatiche per le vintage e la famiglia MT. Sulla falsariga della sorellona 900 farà il suo debutto alla kermesse tedesca la Yamaha Tracer 700 GT, in un allestimento più votato al turismo a lungo raggio. Al suo fianco ci sarà la più piccola della gamma sportive Yamaha: la YZF-R 125, che promette di essere più prestazionale e piacevole da guidare.

NUOVI COLORI Di minor impatto, ma per questo non meno importanti, le novità cromatiche per la gamma vintage e hypernaked, meglio nota come famiglia MT. Le XSR, 700 e 900, sfoggeranno la nuova colorazione Garage Metal, ispirata alle moto da corsa dei Tre Diapason degli anni settanta, mentre per le naked fa il suo debutto a Colonia la livrea Ice Fluo, caratterizzata dal grigio ghiaccio in contrasto con le vernici fluo di cerchi e altri dettagli.