Autore:

Danilo Chissalè

FAB FOUR Ai grandi saloni autunnali non troveremo solo nuove moto, ma anche tanti nuovi accessori e ricambi. Tra questi ci sarà anche Bridgestone che, in occasione di Intermot 2018, presenterà ben quattro novità, in quattro segmenti strategici.

LO SPORTIVO STRADALE Lo pneumatico sportivo Battlax Hypersport S22 è indirizzato agli amanti delle moto prestazionali, usate prevalentemente su strada. La nuova tecnologia, secondo Bridgestone, consentirà di sperimentare estrema agilità, feedback eccellente e prestazioni in curva che consentono al pilota di sentire al meglio il contatto con la strada garantendo la massima sicurezza.

L’ADVENTURE Il nuovo Battlax AX41 è pensato per chi le Adventure touring le utilizza per esplorare percorsi lontano dall’asfalto. La trazione off-road è stata migliorata e il grip aumentato grazie al disegno dei blocchi che ha raggiunto il livello stato dell’arte e al loro adeguato posizionamento, mentre l'uso di una mescola ad alta resistenza garantisce una durata più lunga dello pneumatico.

LO SCRAMBLER Grazie al boom di moto scrambler, anche Bridgestone si adegua al fenomeno modaiolo del momento e lancia lo pneumatico AX41S. l’AX41S adotta le ultime tecnologie in fatto di mescola e un design del battistrada bilanciato per garantire prestazioni stradali ottimali sull'asciutto, con un posizionamento mirato dei solchi che ottimizza il drenaggio dell'acqua per garantire sicurezza sul bagnato.

LO SPECIALISTICO Approvato per l'uso in tutte le competizioni Enduro, il nuovo Battlecross grazie alla tecnologia Castel Block, sfrutta l'effetto “spigolo” promettendo una trazione maggiore su qualsiasi terreno, che sia morbido, duro o bagnato. Il fianco è stato progettato per il massimo livello di assorbimento, rendendo lo pneumatico adatto a tutti, dai principianti ai piloti Enduro di alto livello e agli specialisti dell’off- road.